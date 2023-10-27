Чиновникам из Минздрава Дагестана грозит срок из-за махинаций с лекарствами В Дагестане возбуждено дело в отношении сотрудников Минздрава по факту растраты

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

ФСБ Дагестана возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения этой республики по факту растраты денег в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ. По данным следствия, фигуранты дела в период с конца 2021 по начало 2022 года во время разгула пандемии COVID-19 заключили два госконтракта по завышенным ценам на поставку реагентов для выявления антигенов SAR-COV-2, нанеся тем самым финансовый ущерб государству на 42 млн рублей. Имена обвиняемых не называются.

Управлением ФСБ России по Дагестану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, по факту хищения денежных средств в особо крупном размере должностными лицами Министерства здравоохранения Республики Дагестан, — говорится в сообщении.

В октябре экс-руководителя управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина приговорили к 13 годам колонии строго режима за получение взятки в размере 11 млн рублей от руководителя предприятия по переработке отходов. Также его обязали выплатить штраф в размере 230 млн рублей, а вместе с тем запретили занимать руководящие должности в течение 15 лет.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова, которого обвиняют в получении взятки. В ходе задержания следователям пришлось выбить стекло автомобиля чиновника и выстрелить в воздух, чтобы тот сдался. Большакову грозит до 15 лет лишения свободы.