Экс-чиновника Росприроднадзора посадили на 13 лет за взятки В Нижнем Новгороде экс-чиновника посадили на 13 лет и оштрафовали на 230 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-руководителя управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина приговорили к 13 годам колонии строго режима за получение взятки в размере 11 млн рублей от руководителя предприятия по переработке отходов, сообщает УСКР Нижегородской области. Также его обязали выплатить штраф в размере 230 млн рублей, а вместе с тем запретили занимать руководящие должности в течение 15 лет.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 230 миллионов рублей, — сообщает СКР.

Следствием было установлено, что деньги были получены чиновником в период с февраля 2017 года до дня задержания в ноябре 2021 года. Также установлено, что с 2012 по 2021 годы Кручинин еще и покупал имущество, стоимость которого существенно превышала его законные доходы, передает издание NewsNN. На него и его родных было оформлено имущество общей стоимостью 35,2 млн рублей. Уже начато разбирательство по иску об обращении этого имущества в доход государства.

Адвокат Михаил Гаранин в комментарии ТАСС сообщил, что будет подавать апелляцию на решение суда. По его словам, на этапе следствия была масса нарушений.

Ранее активисты Общероссийского народного фронта направили заявление в прокуратуру с требованием проверить бюджетные траты на ЗОЖ-проект «Тропа здоровья». На строительство прогулочной зоны потратили 17 млн рублей.