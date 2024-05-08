«Четыре пакета наград» и взятка на миллиард: новости по делу Иванова 8 мая

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Тимур Иванов

Мосгорсуд оставил под арестом замминистра обороны Тимура Иванова. Как его пытаются защитить адвокаты, сколько у него наград, какие новости появились по делу о взятке?

Как адвокаты Иванова пытались оспорить арест

Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы сообщил, что Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного суда. Рассмотрение жалобы на арест проходило в закрытом режиме. Сам Иванов присутствовал только по видеосвязи из СИЗО. Суд решил, что он останется под стражей до 23 июня. Кроме того, рассматривалась апелляция его друга и делового партнера Сергея Бородина, который проходит по тому же делу о взятке. Он тоже останется в СИЗО.

Чтобы попытаться повлиять на решение суда, адвокаты Мурад Мусаев и Денис Балуев с помощью двух помощников принесли госнаграды, грамоты, дипломы и другие «положительно характеризующие» замминистра обороны Тимура Иванова документы (в настоящее время он отстранен от занимаемой должности). Футляры с наградами принесли в четырех пакетах, которые полностью заняли адвокатский стол.

Следствие считает, что Иванов, если его отпустить из-под стражи, может скрыться в Европе, сообщил Мусаев. По его словам, говорить такое «недопустимо с серьезным лицом», ведь речь идет о человеке, который числится в европейских и американских санкционных списках.

Какие госнаграды есть у Тимура Иванова

В Минобороны РФ Иванов курировал строительный комплекс. Он имеет звание кандидата экономических наук, действительного государственного советника I класса, заслуженного строителя РФ, а также почетного работника топливно-энергетического комплекса России и члена набсовета ЦСКА.

Кроме того, он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, орденом «За заслуги» от Франции, орденом Святого благоверного великого князя Дмитрия Донского I степени (за помощь в строительстве Главного храма ВС РФ).

Высшей наградой Иванова можно считать звание Героя ЛНР, которое он получил в 2022 году за строительство нового многофункционального медцентра в Луганске — работы были закончены за 101 день.

Фото: t.me/moscowcourts* Тимур Иванов

Как выросла сумма взятки по делу Иванова

Адвокат Мусаев сообщил «Известиям» размер взятки, в получении которой обвиняют Иванова. Ее эквивалент составляет 1 млрд рублей. По материалам дела, обвиняемый получил средства не деньгами, а строительными услугами.

Число задержанных по данному делу осталось прежним, их трое: сам Иванов, соучастник Иванова Сергей Бородин и бизнесмен Александр Фомин.

Адвокат рассказал, что у его подзащитного настроение «бодрое». Он содержится в одиночной камере в СИЗО «Лефортово». При этом защитникам не удалось его навестить. Решение об аресте они намерены вновь обжаловать в кассационном суде.

Что стало известно об элитной недвижимости Иванова

Адвокат Балуев рассказал «Известиям» о статусе элитной недвижимости Иванова. Дом на Рублевке, стоимость которого оценивается в 1 млрд рублей, замминистра приобрел в кредит. Особняк в Чистом переулке, который фигурировал в романе «Мастер и Маргарита», принадлежит городу.

Защитник добавил, что имущество «множества людей» арестовано в связи с уголовным делом Иванова.

«Речь идет об аресте имущества широкого круга лиц, включая родителей, у них арестовали счета по 10 тысяч рублей на банковских картах в том числе. Мы сейчас занимаемся этим, но у нас нет еще на руках решения», — рассказал Мусаев.

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