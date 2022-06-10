«Чем бы дитя ни тешилось»: Лавров о новых санкциях Украины Лавров заявил, что новые санкции Украины против руководства РФ не требуют ответного шага

Фото: Министерство иностранных дел России

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что санкции Украины против российского руководства не стоят внимания и не требуют ответа. Как пишет РИА Новости, информацию о санкциях он прокомментировал поговоркой.

Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось, — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российского лидера Владимира Путина и других высокопоставленных лиц. Вместе с главой государства под рестрикциями теперь находятся премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьеры Андрей Белоусов и Татьяна Голикова. К ним применяется полный бессрочный санкционный пакет, который среди прочего подразумевает полную блокировку активов и запрет въезда на территорию Украины.

Зеленский также ввел рестрикции против 232 ректоров крупнейших российских вузов, некоторые из которых заявили, что действия украинского президента «могут вызвать только смех». А экс-ректор РГГУ, заведующий кафедрой социальной философии Евгений Ивахненко назвал поступок Зеленского недоразумением, которое делается на последнем издыхании.