Попавшие под санкции российские ректоры ответили Зеленскому

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Российские ректоры отреагировали на новость о том, что против них президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции. Ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (Политех) Андрей Рудской заявил NEWS.ru, что действия украинского лидера могут вызвать только смех.

Экс-ректор РГГУ, заведующий кафедрой социальной философии Евгений Ивахненко назвал поступок Зеленского недоразумением, которое делается на последнем издыхании.

Тут надо понимать, что Зеленский это делает на последнем издыхании. Вообще все это какое-то недоразумение, которое приобрело какие-то организационные формы и в последующем умудрилось развиться в совершенно жуткую и мстительную систему. Я же заканчивал Киевский университет и уже тогда становилось понятно к чему все, к сожалению, клонится, — отметил Ивахненко.

Рудской, узнав о своём попадании в чёрный список, подчеркнул, что это может только его повеселить. Он добавил, что пока не ощутил какое-либо влияние украинских санкций на себе.

Смешно, — отметил глава Политеха.

Представители ректора МГТУ Анатолия Александрова рассказали, что уже посмеялись над санкциями и поздравили своего коллегу с попаданием в этот список.

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев пока не слышал о том, что Зеленский ввёл против него санкции.

Ранее Зеленский ввел рестрикции против 232 ректоров российских вузов. В списке все крупнейшие вузы России, в том числе и консерватории. Для каждого из руководителей действуют разные перечни санкций.

Кроме того, под отграничения попали и российские политики. Вместе с главой государства под рестрикциями теперь находятся премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьеры Андрей Белоусов и Татьяна Голикова и другие высокопоставленные лица.