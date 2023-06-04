Чеченские военные открыли «сезон охоты» на украинских диверсантов Кадыров заявил об открытии «сезона охоты» на украинских диверсантов

Фото: Александр Река/ТАСС

Военнослужащий спецподразделения «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о работе по выявлению украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне проведения спецоперации, в своем Telegram-канале он назвал это «сезоном охоты». По его словам, в ходе спецмероприятий в селах, частных домовладениях и на прилегающих территориях бойцы «обнаруживают интересные находки».

На контролируемой подразделением Рустама Агуева территории активизировались украинские ДРГ. Это значит, что наши подразделения открыли на них сезон охоты. Кстати, уже имеются отличные результаты, — написал он.

Глава Чечни также рассказал, что украинские диверсанты достаточно часто устраивают вылазки, при которых гибнут мирные люди. Он призвал участников ДРГ не трогать жителей сел и сразиться с профессионалами.

Буквально на днях украинскими бандитами была расстреляна целая семья. При чём тут мирные люди? Воюйте с нашими воинами, не заставляйте их себя искать, не прячьтесь от них, — подчеркивает Кадыров.

Кадыров также заявил, что бойцы чеченских подразделений лишают членов ДРГ формы, боеприпасов и провизии — теперь это «будет служить российским воинам».

4 июня «Польский добровольческий корпус» в своих соцсетях заявил о совершенном рейде в Белгородскую область. По словам бойцов из Польши, они участвовали в диверсионной деятельности совместно с «Русским добровольческим корпусом» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Когда именно это произошло — не сообщается, Минобороны РФ информацию не комментировало.