Бывший советник МИД Сербии получил российское гражданство Путин присвоил гражданство России бывшему советнику МИД Сербии Кршлянину

Фото: Pokret za Srbiju/youtube.com

Владимир Кршлянин

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ бывшему советнику Министерства иностранных дел Сербии Владимиру Кршлянину, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Помимо него, российское гражданство было дано еще 46 представителям других стран.

Принять в гражданство РФ следующих лиц: <…> Кршлянин Владимир, родившийся 3 февраля 1960 года в Сербии, — говорится в указе.

Владимир Кршлянин — сербский политик и дипломат, поэт и академик Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры (МСА). Ранее он был послом Международного и Югославского комитетов в защиту экс-президента Сербии Слободана Милошевича.

Ранее Путин своим указом предоставил гражданство РФ двум футболистам петербургского «Зенита» из Бразилии Малкому и Клаудиньо. Малкому 25 лет, Клаудиньо — 26. Они являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо — с 2021 года. Кроме этого, российский паспорт получил французский журналист Адриан Боке, который освещает события в Донбассе.