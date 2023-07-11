Бюджет России недополучил триллионы рублей по налогам «Известия»: бюджет России недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году

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Отечественные компании задолжали бюджету России в 2022 году на 545 млрд рублей (на 27,5%) больше по сравнению с 2021 годом, то есть 2,5 трлн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по экономической политике. В большинстве случаев задолженность увеличилась по НДС в связи с задержкой уплаты налога.

Подчеркивается, что дефицит бюджета страны в 2022 году достиг 3,3 трлн рублей. При этом отмечается, что рост совокупной задолженности по доходам в 2022 году не превышает темпа роста поступлений.

Эксперты считают, что проблемы с уплатой налогов возникают из-за того, что компании сталкиваются с проблемами, которые нужно решать на месте. При этом спрогнозировать рост или снижение долгов бизнеса перед бюджетом тяжело из-за сложной экономической и геополитической неопределенности.

Ранее член парламентского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что идея об увеличении ставки НДФЛ для богатых россиян, озвученная вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом Чернышовым, не только не увеличит налоговые поступления в бюджет, но и возымеет обратный эффект. Он выразил мнение, что в случае реализации этой инициативы средства уйдут в офшоры.