«Бутики заждались»: Захарова о попросившей помощи у Запада Зеленской Захарова: брендовые бутики заждались постоянного клиента в лице Зеленской

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Брендовые бутики заждались своих постоянных клиентов, одним из которых является супруга президента Украины Елена Зеленская, написала в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на просьбу первой леди Украины к Западу об оказании помощи стране.

А то брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов с Украины, — написала Захарова.

Ранее жена Зеленского заявила, что украинцам грозит смертельная опасность без финансовой поддержки со стороны Запада. По ее словам, Киеву «очень нужна помощь». Украине больно видеть признаки того, что желание помочь может угаснуть, добавила она. Первая леди Украины сказала об этом на следующий день после того, как сенаторы-республиканцы заблокировали проект о помощи Киеву на сумму более $60 млрд.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что оказание помощи Украине является для Берлина финансовым вызовом. По его словам, Германия должна быть готова к тому, чтобы поддерживать Киев в течение нескольких лет, несмотря на все сложности. Власти ФРГ, добавил он, не сомневаются в правильности своих решений по Украине. Весь мир должен послать России сигнал, что союзники Киева будут делать для нее все, что потребуется, добавил канцлер.