«Финансовый вызов»: в ФРГ заявили о сложностях при оказании помощи Украине Шольц: оказание помощи Украине является для Германии «финансовым вызовом»

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Олаф Шольц

Германия намерена продолжить оказывать помощь Украине несмотря на то, что это является для страны «большим финансовым вызовом», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на съезде Социал-демократической партии. По его словам, Берлин должен быть готов к тому, чтобы поддерживать Киев в течение нескольких лет, если это потребуется, передает ТАСС.

Мы продолжаем поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе, мы делаем это финансовыми средствами и поставками оружия. И, разумеется, для нас тоже это большой финансовый вызов, — заявил Шольц.

По его словам, власти Германии не сомневаются в правильности своих решений. Весь мир должен послать России сигнал, что союзники Украины будут делать для нее все, что потребуется, добавил канцлер.

Мы должны иметь возможность осуществлять еще больший вклад, если будет необходимо и если другие станут слабее <...> Мы должны принять решения, которые позволят нам быть в состоянии это делать, — добавил Шольц.

Ранее стало известно, что большинство жителей Германии разочаровались в немецком канцлере. Порядка 74% опрошенных граждан считают, что Шольц плохо справляется со своими обязанностями. Столько же респондентов заявили, что не довольны работой правительства ФРГ в целом.