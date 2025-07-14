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14 июля 2025 в 18:51

«Будет ударом»: депутат о словах Трампа о тарифах в 100% для РФ и партнеров

Депутат Арефьев: России нечем ответить США на возможные тарифы в 100%

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

России будет очень сложно ответить на возможные вторичные санкции США в размере 100%, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Николай Арефьев. По его словам, отказ от сотрудничества со стороны крупных торговых партнеров будет ощутимым ударом для РФ.

Если это касается наших основных торговых партнеров, таких как Китай, Турция и Индия, то это будет довольно ощутимым ударом для нас, на который ответить мы вряд ли сможем. Потому что, если наши торговые партнеры прекратят с нами работать, у нас будут довольно большие проблемы. А ответить США какими-то адекватными мерами мы не сможем, потому что у нас с ними торговые отношения довольно ограничены, — отметил Арефьев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если Москва и Вашингтон не достигнут договоренности по конфликту на Украине. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет достигнута в течение примерно 50 дней.

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С. Якимова
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