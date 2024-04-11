«Боятся признать»: Пушков ответил США по поводу Крыма Пушков: в США осознают, что исключить Крым из состава России невозможно

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Алексей Пушков

В Вашингтоне понимают, что исключить Крым из состава России невозможно, но боятся признать, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, если в США это сделают — получится так, что вся политика администрации президента США Джо Байдена «выстроена на ложных посылках и презумпциях».

Каким образом? Понимают ли в Вашингтоне, что эта задача невыполнима? Полагаю, понимают, но боятся признать, — написал сенатор.

Ранее на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер сказала, что руководству России необходимо «преподать урок» в контексте Крыма. Вывод полуострова из состава РФ станет стратегическим успехом как для Украины, так и для Белого дома. В то же время политик отметила, что окончательное решение по полуострову будут принимать киевские власти. Сама Уолландер назвала исключение Крыма из состава России «жизненно необходимой» мерой.

До этого глава военной разведки Минобороны страны Кирилл Буданов признал, что Крымский мост остается приоритетной целью Украины. Киев не сможет уничтожить сооружение, так как оно хорошо защищено, добавил он.

Между тем депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет предположил, что строительство новой железной дороги в Крым через недавно присоединившиеся к России регионы является настоящей фобией для украинских властей. Он также выразил уверенность, что Киев боится любых успехов Москвы.