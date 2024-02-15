«Боятся»: Кириенко о недопуске спортсменов РФ к международным соревнованиям Кириенко: спортсменов из РФ не пускают на соревнования из-за страха перед ними

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Кириенко

Российских спортсменов не пускают на международные соревнования, потому что боятся их достижений, заявил журналистам первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Об этом он упомянул, рассказывая про спортивную «Аллею славы» на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ, передает корреспондент NEWS.ru.

Кириенко пояснил, что стену одного из павильонов украшают уже больше 600 золотых медалей российских спортсменов. Среди них награды в том числе с чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Какая страна еще может таким похвастаться? Когда на эту уходящую в даль золотую стену смотришь, все вопросы о том, почему наших спортсменов не пускают на международные соревнования, отлетают сами собой. Боятся просто! — подчеркнул Кириенко.

Ранее экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что на Олимпийских играх необходимо навсегда запретить флаг и гимн России. По его мнению, Международный олимпийский комитет должен дисквалифицировать спортсменов из РФ на 10 лет.

До этого олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек выразил мнение, что ни один российский атлет не должен участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от политических взглядов. В своем обращении к спортсменам и чиновникам из России он подчеркнул, что это связано с событиями на Украине. По мнению Гашека, главным критерием допуска россиян на соревнования является завершение СВО.