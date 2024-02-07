Флаг и гимн России хотят навсегда запретить на Олимпиадах Родченков: МОК должен навсегда запретить флаг и гимн России

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Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что на Олимпийских играх необходимо навсегда запретить флаг и гимн России. По его мнению, которое приводит CNN, Международный олимпийский комитет должен дисквалифицировать спортсменов из РФ на 10 лет.

Российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх. Если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет, он дисквалифицирует российских спортсменов на 10 лет, не меньше, — высказался Родченков.

Ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Там пояснили, что спортсменка не смогла доказать отсутствие намерения принимать стимуляторы. После этого Россию лишили золота Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Команду из РФ, первое место которой заняла сборная США, опустили на третью строчку.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал несправедливыми решения CAS по Валиевой и сборной России по фигурному катанию. По его словам, Москва не согласна с такими вердиктами. Песков подчеркнул, что вернувшиеся с ОИ-2022 российские спортсмены навсегда останутся для своей страны олимпийскими чемпионами.