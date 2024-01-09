Обладатель Кубка Стэнли Гашек обратился к чиновникам и хоккеистам из России Доминик Гашек: российские атлеты не могут участвовать в международных турнирах

Фото: AP/ТАСС

Доминик Гашек

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек выразил мнение в соцсети Twitter (X), что ни один российский атлет не может участвовать в международных соревнованиях. В своем обращении к спортсменам и чиновникам из России он подчеркнул, что это связано с событиями на Украине.

Обращаюсь к российским хоккеистам и чиновникам: ни один представитель РФ не может участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от своих политических взглядов, — написал он.

По мнению Гашека, главным критерием допуска россиян на соревнования является завершение СВО.

Международная федерация хоккея (IIHF) ранее сообщила сроки рассмотрения вопроса об участии сборной России в Олимпийских играх 2026 года. Глава организации Люк Тардиф заявил, что заключение будет вынесено до конца февраля. Он добавил, что в обсуждении задействованы все заинтересованные стороны — Национальная хоккейная лига (НХЛ), Ассоциация игроков НХЛ, Международный олимпийский комитет. По его словам, окончательное решение зависит от того, смогут ли организаторы обеспечить необходимые меры безопасности.

Ранее Гашек также выступал с критикой в адрес российских спортсменов. Он заявил о планах выступить в Европарламенте с призывом отстранить всех атлетов из России и Белоруссии от участия в любых международных турнирах.