«Белиберда»: в Госдуме оценили идею США о переговорах по Украине В Госдуме сообщили о желании США начать переговоры по Украине

Предложение Вашингтона о начале переговоров с Москвой по Украине несерьезно, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru. По его словам, то, что предлагается, это какая-то «совершенная белиберда».

На мой взгляд, предлагается какая-то совершенная белиберда, и показательно уже то, что говорит это какой-то помощник советника, седьмая вода на киселе, который почему-то считает, что Украина может получить выгодную позицию на переговорах. Или он газет не читает и не смотрит ТВ, если уверен, что киевский режим каким-то образом получит все-таки преимущество на линии фронта, — сказал Журавлев.

Он указал на уверенность в силе духа и воле к победе русского солдата не сломиться, даже если на него обрушится вся мощь блока НАТО. Депутат задался вопросом, что еще может Запад обрушить на Россию, если ВСУ воюют западным оружием, их тренируют западные инструкторы, и вся страна существует исключительно на западные деньги.

У России есть цели спецоперации, от которых она отступать не собирается, - подчеркнул Журавлев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что стремление Соединенных Штатов убедить Россию пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева и завершить СВО выглядит абсолютно нереалистичным. По его словам, это невоплотимая идея Вашингтона. Нереалистично абсолютно, подчеркнул Песков.