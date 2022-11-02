В Петербурге сообщили о прекращении мероприятий по призыву запасников Беглов сообщил о прекращении мероприятий по призыву запасников в Санкт-Петербурге

Фото: Администрация Санкт‑Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о завершении всех мероприятий по призыву запасников на военную службу, такое сообщение опубликовано в его Telegram-канале. Из публикации также следует, что повестки срочникам вручаться не будут.

В соответствии с указаниями Генерального штаба военкоматами прекращены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, — указано в сообщении.

Президент России Владимир Путин 31 октября заявил о завершении частичной мобилизации в России. Глава государства на пресс-конференции рассказал, что обсудит с юристами необходимость специального указа об этом. Тем не менее сенатор Андрей Клишас 1 ноября сообщил, что такой указ не потребуется, что подтвердил и представитель Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь юрист Павел Чиков напомнил, что, в отличие от военного положения, введение и отмена которого прямо прописаны в законе, окончание мобилизации ничем не предусмотрено. Он также предположил, что официальное прекращение мобилизации лишит власти возможности отдельно инициировать последующие мобилизационные мероприятия, если они понадобятся.