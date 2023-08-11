У Украины нет будущего из-за выбранного ею европейского вектора, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, в 1991 году стране досталась мощнейшая экономика, промышленность и выгоднейшее транзитное значение, а также интеллектуальные города с различными высшими учебными заведениями, однако Киев предпочел сотрудничество с Западом, а не с Россией.

Мое убеждение, что у Украины, как страны, будущего нет. Она не состоялась. <...> А если бы вектор был бы с Россией, был бы таможенный союз или другая форма интеграции, то вся промышленность Украины работала бы, — заявил Балицкий.