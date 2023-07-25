Зеленский хочет начать переговоры о членстве Украины в ЕС в 2023 году Зеленский заявил о планах Украины начать в 2023 году переговоры о вступлении в ЕС

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что Киев полностью готов к переговорам о вступлении в Евросоюз. Украинский лидер отметил, что планирует приступить к решению этого вопроса в 2023 году.

Провел несколько политических совещаний, в частности по Евросоюзу, нашей интеграции. В этом году мы должны выйти на начало переговоров относительно членства. Украина к этому полностью готова, — заявил Зеленский.

Глава государства обратил внимание своих европейских партнеров на то, что Киев выполняет все, что необходимо, и делает все возможное, «

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

чтобы и готовность ЕС была также полной именно в этом году».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что результаты недавно прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО нельзя назвать идеальными, поскольку Киев не получил приглашения в Североатлантический альянс. Украинский лидер признал, что страна, будучи участником вооруженного конфликта, осознает невозможность вступления в Альянс.

Зеленский также говорил, что Украина не заинтересована в размещении иностранных войск на своей земле до вступления в Североатлантический альянс. Более того, он отметил, что этот вопрос в настоящее время никто не поднимает.