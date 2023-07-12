Зеленский отказался размещать войска НАТО на Украине Зеленский: Украина не заинтересована в размещении иностранных войск до вступления в НАТО

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не заинтересована в размещении иностранных войск на своей территории до вступления в НАТО. В ходе брифинга на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе украинский лидер отметил, что государству достаточно собственных вооруженных сил. При этом он не стал отказываться от натовского вооружения, передает ТАСС.

Вопрос о размещении у нас польских войск никто не поднимает. В этом не заинтересованы ни страны НАТО, ни мы — пока мы не в НАТО, чтобы у нас располагались те или иные иностранные вооруженные силы. Наших вооруженных сил достаточно, вопрос лишь в конкретном современном оружии натовского образца, — сказал президент Украины.

Он добавил, что в случае вступления страны в военно-политический блок украинские силы сами смогут присутствовать на территории стран НАТО, поскольку ВСУ имеют боевой опыт и способны «обеспечивать соответствующую безопасность на территории других натовских стран».

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что НАТО приняла план переброски около 100 тысяч солдат Альянса в страну в случае необходимости. По его словам, такой вариант вероятен в случае нападения на Польшу.

Дуда также допустил отправку миротворцев Альянса на Украину после окончания конфликта. В их обязанности мог бы войти контроль за соблюдением режима прекращения огня. По словам политика, Варшава поддержит соответствующее решение, если о нем зайдет речь.

До этого Дуда заявил о готовности принять участие в гипотетической миссии НАТО по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Украине, если сторонам удастся об этом договориться.