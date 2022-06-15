Антонов раскритиковал США за готовность поставить Украине РСЗО Антонов: заявления Пентагона о поставах Киеву HIMARS показывают готовность США к эскалации

Фото: Lance Cpl. Brendan Mullin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что заявления Пентагона о поставках Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS показывает готовность США к эскалации. По его словам, это не демонстрация устремлений к мирному урегулированию ситуации на Украине, сообщается в Telegram дипмиссии.

Заместитель министра обороны США Колин Каль ранее подтвердил, что военные с Украины уже обучаются работе с американскими РСЗО.

Вызывает крайнюю обеспокоенность, что высокопоставленный представитель Пентагона допускает возможность расширения поставок дальнобойных комплексов. Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет устремлений к мирному урегулированию, — подчеркнул дипломат.

Антонов указал на то, что заявления из Пентагона прозвучали перед встречей США и их союзников, которые будут обсуждать военную поддержку Украины. Дипломат предположил, что так Вашингтон показывает единомышленникам отсутствие альтернативы «курсу на накачку киевского режима вооружениями».

Ранее стало известно, что Анатолий Антонов заявил: Россия предпримет адекватные шаги для отражения атаки, в том случае, если США решат поставлять на Украину дальнобойные ракеты. Посол также оценил уровень диалога между Россией и США. По мнению Антонова, он беспрецедентно низок, по сути, обсуждаются лишь технические вопросы.