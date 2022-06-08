Посол РФ пообещал ответить на поставки США дальнобойных ракет Украине Посол в Вашингтоне Антонов: Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Россия предпримет адекватные шаги для отражения атаки, в том случае, если США решат поставлять на Украину дальнобойные ракеты. Об этом в эфире Первого канала объявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки, — заявил дипломат.

Он также оценил уровень диалога между Россией и США. По мнению Антонова, он беспрецедентно низок, по сути, обсуждаются лишь технические вопросы.

Доверие подорвано, обрушивается сотрудничество даже по проблемам, представляющим очевидно взаимный интерес. Общение сторон на сегодняшний день ограничено, — констатировал посол.

При этом, по его словам, ни о каких неофициальных контактах между руководством двух стран речь не идёт.

Ранее сообщалось, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS США собираются включить в очередной пакет военной помощи Украине. Они способны поражать цели на расстоянии около 80 километров. В Белом доме отметили, что, поставляя Киеву оружие, США и НАТО не намерены вступать в военное противостояние с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Киев не намерен использовать HIMARS для нанесения ударов по России.