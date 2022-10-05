Антонов: поставки оружия Киеву повышают риск столкновения России и Запада

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Решение Вашингтона продолжать поставки оружия Киеву закрепляет США в статусе участника конфликта и ведет к его затягиванию, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии. Кроме того, по его словам, действия американской стороны и ее союзников повышают опасность прямого военного столкновения РФ и Запада.

Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны, — отметил дипломат.

Антонов подчеркнул, что продолжение военных поставок Киеву затягивает конфликт на Украине, ведет к увеличению его жертв и усиливает риск прямого столкновения стран Запада и России. Он призвал Вашингтон «прекратить провокационные действия, которые могут привести к самым серьезным последствиям».

Накануне президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил о намерении Вашингтона выделить Киеву новый пакет военной помощи на $625 млн. Он заверил, что США продолжат поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.