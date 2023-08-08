Антонов назвал безуспешными переговоры в Джидде из-за отсутствия России Антонов: результат переговоров в Саудовской Аравии был невозможен из-за отсутствия России

Фото: State Duma of Russian Federation/Twitter.com/Global Look Press

Анатолий Антонов

Переговоры по Украине в Саудовской Аравии не могли привести к результату, поскольку Россия в них не участвовала, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, чьи слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства. По его мнению, именно поэтому никакого успеха на консультациях и не было.

Мы стали очевидцами еще одной безуспешной попытки администрации США выдать желаемое за действительное. Никакого дипломатического успеха в Джидде не было, — отметил дипломат.

По его мнению, Вашингтон старался показать красивую картинку поддержки США со стороны государств глобального Юга в стремлении изолировать Россию, однако попытка перетянуть на свою сторону страны, которые не поддерживают «порядок, основанный на правилах», не удалась. Достичь единой позиции по урегулированию украинского конфликта на встрече не получилось. Пресловутая киевская «мирная формула» не получила никакой поддержки, добавил Антонов.

Он задался вопросом, как можно обсуждать вопросы, связанные с безопасностью России, без учета ее национальных интересов. Посол указал на демонстрацию США абсурдных подходов, когда Москва исключается из переговоров, при этом обвиняется в нежелании их вести, а Белый дом выступает миротворцем, но отправляет на Украину танки.

Ранее руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что не все страны, участвовавшие на переговорах в Саудовской Аравии, согласились с так называемой «формулой мира» президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в Джидде не удалось согласовать данный вопрос со странами глобального Юга из-за «тяжелых пунктов» формулы, в частности об ответственности России.