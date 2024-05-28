Американские власти обвинили в пособничестве террористам Медведев: американцы стали пособниками террористов

США «вскормили» власть в Киеве и стали пособниками террористов, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит ТАСС, американский истеблишмент с приходом нынешнего руководства объявил России гибридную войну.

Теперь именно они (власти США. — NEWS.ru) стали пособниками террористов, поскольку вскормили киевский неонацистский режим <...> Вашингтон окормляет и финансирует бандеровскую власть, поощряет террористические акты против мирных граждан нашей страны, поставляет оружие откровенным выродкам, — объяснил Медведев.

Поддержку наиболее одиозных режимов в мире он назвал «отвратительным новым обликом США». Он уверен, что ничем хорошим это для Штатов это не закончится.

По его словам, России предстоит победить возродившийся фашизм и создать новый альянс по борьбе с глобальным терроризмом. Это, считает он, позволит избавиться от «раковой опухоли». Таким образом, отметил он, будет завершено «дело, которое начали наши деды на полях сражений Великой Отечественной и Второй мировой».

До этого зампред Совбеза РФ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение боятся проводить в стране выборы, потому что у их конкурентов, в том числе «условных (экс-главкома ВСУ Валерия) Залужного и (бывшего украинского президента Петра) Порошенко», будет слишком много преимуществ. По его словам, в случае проведения выборов нынешнему главе государства пришлось бы слишком много «поставить на карту».