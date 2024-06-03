Агенты ГУР в Севастополе дали признательные показания Агенты ГУР признались в подготовке терактов в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агенты украинских спецслужб, задержанные в Севастополе, дали признательные показания, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Подозреваемые подтвердили, что сотрудничали с иностранными кураторами и готовились к терактам и диверсиям.

В рамках возбужденных уголовных дел фигуранты дали признательные показания о сотрудничестве с иностранными спецслужбами в целях подготовки и совершения в городе Севастополе террористических актов и диверсий, — уточнили в ФСБ.

ФСБ России вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, созданную для совершения терактов против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе. Задержаны пять агентов, завербованных спецслужбами Украины на территории Запорожской области. Против них возбудили уголовные дела по статье 205 УК РФ (Террористический акт) и статье 275 УК РФ (Государственная измена).

Позже агентов украинских спецслужб, готовивших теракты в Севастополе, допросили. Один из задержанных рассказал, что куратор передал ему координаты схрона в виде духовки, где были 2,5 кг пластита, электродетонатор и радиомост. Другой уточнил, что от него требовали фотографировать российские корабли, несущие ракеты «Калибр». По словам задержанного, снимки он отправил 10-12 раз и получил за них около 26 тысяч рублей.