«Аэрофлот» могут наказать за массовое аннулирование билетов в Таиланд Ространснадзор: аннулирование билетов «Аэрофлотом» является нарушением закона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое аннулирование дешевых авиабилетов в Таиланд «Аэрофлотом» вызвало интерес Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) по Центральному федеральному округу, сообщают «Известия». Ведомство усмотрело в этом нарушение действующего воздушного законодательства.

Таким образом, в этой части управлением усматривается в действиях ПАО «Аэрофлот» нарушение действующего воздушного законодательства. Управлением принято решение об объявлении ПАО «Аэрофлот» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, — подчеркивается в документе.

Дешевые билеты на рейсы из Екатеринбурга в Таиланд появились в продаже в октябре, спустя несколько дней покупателей уведомили об аннулировании, объяснив опубликование некорректной информации технической ошибкой. В «Аэрофлоте» заявили, что нарушение допустил конкретный сотрудник авиакомпании, заверив, что его вина и умысел на совершение этих действий будут исследованы в ходе служебного расследования.

В Роспотребнадзоре ранее назвали аннулирование билетов незаконным. В ведомстве заявили о готовности оказать содействие клиентам «Аэрофлота» в составлении коллективного иска.