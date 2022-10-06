Медведев: врагов на Западе нужно заставить просить о пощаде

Фото: Dmitry Medvedev/via Global Look Press

Дмитрий Медведев

Взывать к благоразумию страны Запада, которые готовы пойти в «экономическом сражении» против России до конца, не имеет смысла, поэтому их необходимо заставить просить о пощаде с последующей капитуляцией, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его мнению, «осколки от санкционного оружия» попадают по всем странам мира, замедляя их экономический рост и приближая рецессию. Политик отметил, что инициаторы антироссийских санкций уже понимают, что эти ограничения — это «самострел в собственную задницу».

Запад намерен идти против России до конца. <...> Между тем без нормальной международной торговли хаос и нищету ощутят в самых разных уголках планеты. Однако к благоразумию наших врагов на Западе взывать бесполезно. И не нужно. Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией, — написал Медведев.

По его словам, страны Запада с момента начала военной спецоперации на Украине «палили из санкционной РСЗО» по России, однако Москва научились приспосабливаться под меняющиеся обстоятельства. Так, Медведев отметил падающую в стране инфляцию, которая к концу года, по его мнению, может составить не более 12%, устойчивость ВВП и возможности для дальнейшего развития экономики.

При этом для самих стран Запада санкции оказались не чем иным, как «членовредительством», считает Медведев. Он подчеркнул, что в Европе резко подорожали бензин, продукты и коммунальные услуги, а инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей. Также он отметил, что впереди европейцев ждет «холодная зима без российского газа».

Пусть наши враги беснуются дальше. Ведь уже давно понятно, что наматывать эти круги без особого вреда для «назначенного грешника» — дело пустое. И дорогостоящее, — добавил политик.

6 октября Европейский союз официально утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые ограничения включают в себя запрет на импорт товаров из РФ на сумму €7 млрд, экспорт в Россию угля, электронных компонентов для оружия, а также запчастей для авиации и химических веществ. Рестрикции также предусматривают введение потолка цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России опустилась до 13,5%. Он отметил, что в настоящий момент в ряде европейских стран уровень инфляции заметно выше.