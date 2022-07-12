Президент США Джо Байден хочет добиться наращивания добычи нефти на Ближнем Востоке, забыв про собственную «зеленую политику», заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Она задалась вопросом, «как одни и те же люди могут одновременно заниматься декарбонизацией и расширением производства углеводородов».
Понимаю, что вопрос неудобный, но я задам: а что с «зеленой повесткой» и призывами этой же самой администрации к энергопореходу? — написала Захарова.
Она напомнила, что в 2020 году в ходе президентской предвыборной кампании были опубликованы девять ключевых пунктов плана Байдена в области «чистой энергии», предполагающего декарбонизацию энергетического сектора США уже в 2035 году.
План все? Тогда ждем официального сообщения Белого дома о том, что вся заявленная стратегия больше неактуальна, — продолжила представитель МИД.
Ранее Байден анонсировал свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы попросить страну нарастить поставки нефти в Штаты. Однако обозреватели Politico считают, что эта поездка не поможет американскому президенту добиться снижения цен на бензин в стране. У Саудовской Аравии нет столько нефти, чтобы повлиять на рынок, пишут они.