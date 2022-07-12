«А как же зеленая повестка?»: Захарова о визите Байдена на Ближний Восток Захарова раскритиковала желание Байдена нарастить добычу нефти на Ближнем Востоке

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Президент США Джо Байден хочет добиться наращивания добычи нефти на Ближнем Востоке, забыв про собственную «зеленую политику», заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Она задалась вопросом, «как одни и те же люди могут одновременно заниматься декарбонизацией и расширением производства углеводородов».

Понимаю, что вопрос неудобный, но я задам: а что с «зеленой повесткой» и призывами этой же самой администрации к энергопореходу? — написала Захарова.

Она напомнила, что в 2020 году в ходе президентской предвыборной кампании были опубликованы девять ключевых пунктов плана Байдена в области «чистой энергии», предполагающего декарбонизацию энергетического сектора США уже в 2035 году.

План все? Тогда ждем официального сообщения Белого дома о том, что вся заявленная стратегия больше неактуальна, — продолжила представитель МИД.

Ранее Байден анонсировал свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы попросить страну нарастить поставки нефти в Штаты. Однако обозреватели Politico считают, что эта поездка не поможет американскому президенту добиться снижения цен на бензин в стране. У Саудовской Аравии нет столько нефти, чтобы повлиять на рынок, пишут они.