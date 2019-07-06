https://static.news.ru/photo/1fc29a3a-9fc8-11e9-8c0a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: jdopdyke/instagram

Американский журналист Джефф Опдайк написавший статью о Крыме, рассказал, чем впечатлил его полуостров. Его материал опубликован в газете Los Angeles Times . В нём он даёт советы туристам и повествует о самых необычных местах, в которых должен истинный любитель путешествий.

Я был там пять раз в этом году и считаю, что это живописная гостеприимная страна, которую должны увидеть больше людей с Запада, даже если кто-то из них изначально не испытывает желания подпитать экономику спорной территории своими туристическими долларами, — пишет Опдайк.

Он называет Крым «плодом любви гористой Калифорнии и прибрежной Ирландии». В своём Instagram он публикует фотографии необычайной красоты пейзажей, уютных бухт и величественных гор.

Опдайк объясняет, что поехал в Крым по своей личной инициативе. Он отправился в поездку, несмотря на то, что госдепартамент США не рекомендует посещать этот регион. По его мнению, путешествия не должны зависеть от политики.

Я подумал, что это место особенно, на удивление, красиво. И я решил предложить материал об этой уникальной части мира, о которой, как я думал, путешественникам понравится почитать. Но это приняло совершенно неожиданный политический угол, и это досадно, — рассказал он РИА Новости .

Журналист добавил, что каждый сам должен принимать решение о том, ехать или не ехать в Крым.

Ранее, News.ru писал, что Крымский мост впечатлил делегацию общественников из ЕС. Европейцы назвали сооружение грандиозным.