Командование ВСУ выводит 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе. Причиной передислокации оказались многочисленные случаи воровства, в котором подозреваются военнослужащие подразделения.
Выявлены случаи хищения вооружения и боеприпасов. Причём пропадало даже имущество, полученное ВСУ от иностранных союзников,
Он отметил, что благодаря конфликту в Донбассе украинские командиры давно уже имеют сверхдоходы.
Ранее News.ru сообщал, что украинские военнослужащие морской пехоты отказались подчиняться приказам командования, требуя улучшения материального обеспечения личного состава. Бунт произошёл в первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении. В настоящее время там работает совместная следственная группа Службы безопасности Украины (СБУ) и военной службы правопорядка и военной прокуратуры.