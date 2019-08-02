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Владимир Зеленский за свою работу на посту президента Украины получает в месяц 28 тысяч гривен. Это примерно 70,5 тысячи рублей.

Из данной суммы вычитаются налоги и сборы в размере 5460 гривен (14 тысяч рублей). Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на Государственное управление делами Украины. В ведомстве отметили, что каких-либо...