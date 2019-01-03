Водителя с «букетом» наркотиков в крови задержали на Ибице

https://news.ru/storage/news/aa77676100aedafa785fe7ddff44859b/65dbbd38-f4ce-4602-8078-81dbce9e8fc0_850.jpg Naki Kouyioumtzis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полицейские испанского острова Ибица задержали водителя, в крови которого выявили следы всех известных наркотиков. Кроме того, запас запрещенных веществ был обнаружен в его автомобиле.

Инцидент произошёл 1 января. Внимание полицейских привлёк автомобиль, вилявший по улице и создававший опасность для других участников движения. Стражи порядка остановили подозрительную машину и направили её водителя к наркологам. Тестирование дало положительные результаты на марихуану, кокаин, амфетамины, метамфетамины и опиаты.

Полицейские также обыскали автомобиль задержанного. Они обнаружили два пакета с веществом, похожим на кокаин, пачку с коричневым веществом и около трёх десятков таблеток розового и фиолетового цветов, сообщает El Mundo.

Ранее News.ru сообщил о том, что кабмин России одобрил законопроект о порядке культивирования наркосодержащих растений в медицинских целях. Документ подготовлен в рамках импортозамещения в сегменте наркотических обезболивающих лекарственных препаратов.