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Россия узаконит изготовление наркотиков для создания лекарств

pixabay.com

экономика [ версия для печати ]

Правительство РФ одобрило законопроект о порядке культивирования в России наркосодержащих растений в медицинских целях. Целью документа является импортозамещение в сегменте наркотических обезболивающих лекарственных препаратов.

Как отмечается на сайте кабмина, законопроект будет внесён на рассмотрение в Госдуму.

«Предлагается установить порядок культивирования на территории России наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях», — поясняется в сообщении.

Это касается, в частности, наркосодержащего снотворного мака с высоким содержанием опия. Это даст возможность производить все компоненты обезболивающих лекарств, а не закупать их за рубежом.

В настоящее время в России зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия, которые производятся из отечественного сырья. При этом международный рынок субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из десяти компаний, девять из которых отказались сотрудничать из-за санкций.

Ранее News.ru писал о том, что кабинет министров РФ дал согласие на выращивание и изготовление наркотических средств для создания лекарств. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, это касается наркосодержащего снотворного мака с высоким содержанием опия.


#наркотики #импортозамещение #лекарства
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