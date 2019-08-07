https://static.news.ru/photo/b1aa3376-b93c-11e9-b3a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mil.ru/CC BY 4.0/commons.wikimedia.org

Весь личный состав МВД Киргизии поднят по тревоге в селе Кой-Таш. Сотрудники правоохранительных органов на трёх автобусах подъезжают к резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева.

На въезде в село Кой-Таш стоят четыре машины противопожарной службы и три машины милиции. К дому экс-лидера страны стянуты дополнительные силы спецназа. Его сторонники выстраивают баррикады и готовятся ко второму штурму.

В Кой-Таше тихо, стрельбы не было слышно и спокойнее стало, — сообщил фотограф киргизского издания Kloop .

Тем временем, по данным корреспондентов, работающих на месте событий, на данный момент возле дома Атамбаева дежурят десятки журналистов и около 100 человек сторонников президента. Люди ждут приезда президента Сооронбая Жээнбекова, который прервал свой краткосрочный отпуск и отправился в Бишкек.

Ранее парламент лишил Атамбаева неприкосновенности, статуса и привилегий экс-президента. Это происходит на фоне конфликта бывшего главы государства с его преемником — нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поприветствовал своих сторонников, которые изгнали из резиденции силовиков. Дочь экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева рассказала, что отец не скрывается и находится по-прежнему в селе Кой-Таш, писал News.ru.