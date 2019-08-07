https://static.news.ru/photo/ae31e2bc-b936-11e9-91e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Дополнительные силы спецназа стянуты к резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Сторонники экс-лидера страны готовятся ко второму штурму, а журналисты уходят в безопасную зону.

Как сообщает киргизское издание 24.kg, пропала связь с журналистами, которые работают на территории резиденции Атамбаева, кроме того, прервались трансляции, корреспонденты не выходят на связь, по неизвестной причине.

После первого штурма резиденции Атамбаева, сторонники президента одержали победу в схватке с силовиками. В результате нескольких бойцов госпитализировали с ранениями.

Ранее парламент лишил Атамбаева неприкосновенности, статуса и привилегий экс-президента. Это происходит на фоне конфликта бывшего президента с его преемником — нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Экс-президента Киргизии Алмазбек Атамбаев поприветствовал своих сторонников, которые изгнали из резиденции силовиков.

Дочь экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева рассказала, что отец не скрывается и находится по-прежнему в селе Кой-Таш. Адвокат экс-президента Киргизии Сергей Слесарёв отметил, что Алмазбек Атамбаев находится в безопасном месте и его жизни ничто не угрожает. В то же время депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла задержание экс-президента. По её словам, Атамбаев обороняется у себя дома, писал News.ru.