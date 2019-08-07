https://static.news.ru/photo/227226c0-b935-11e9-bdfa-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поприветствовал своих сторонников, которые изгнали силовиков от здания его резиденции.

Люди встретили Атамбаева аплодисментами, — передаёт киргизское издание «Кактус.Медиа».

Сторонники Атамбаева стали требовать отставки действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Дочь экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева рассказала, что отец не скрывается и находится по-прежнему в селе Кой-Таш. Адвокат экс-президента Киргизии Сергей Слесарёв отметил, что Алмазбек Атамбаев находится в безопасном месте и его жизни ничто не угрожает. В то же время депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла задержание экс-президента. По её словам, Атамбаев обороняется у себя дома, писал News.ru.