Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поприветствовал своих сторонников, которые изгнали силовиков от здания его резиденции.
Люди встретили Атамбаева аплодисментами, — передаёт киргизское издание «Кактус.Медиа».
Сторонники Атамбаева стали требовать отставки действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.
Дочь экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева рассказала, что отец не скрывается и находится по-прежнему в селе Кой-Таш. Адвокат экс-президента Киргизии Сергей Слесарёв отметил, что Алмазбек Атамбаев находится в безопасном месте и его жизни ничто не угрожает. В то же время депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла задержание экс-президента. По её словам, Атамбаев обороняется у себя дома, писал News.ru.