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На Украине депутаты партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинили президента Владимира Зеленского в том, что он следует политическому курсу бывшего лидера страны Петра Порошенко.

В заявлении, опубликованном на сайте партии говорится о том, что Зеленский и его сторонники «продолжают делить украинцев», как это делали их предшественники. Зеленский стремительно превращается в Порошенко-2, который ... делил...