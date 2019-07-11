Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил официально переименовать Россию в Московию, а русский язык — в российский.
По его словам, необходимо переименовать русский язык, чтобы жители страны смогли отличить его от «украинского русского».
Потураев пояснил, что у каждого языка есть свои диалекты, поэтому «украинскому русскому» надо дать официальное название «руська мова».
У нас есть украинская «мова», единая, державная, и есть «мовы» национальных меньшинств, среди них венгерская, болгарская, румынская, польская, а есть ещё «руська», — сказал политик порталу «ПолитНавигатор».
Он также призвал изменить название России на картах, переименовав страну в Московию.
Ранее News.ru писал о том, что экс-президент Украины Пётр Порошенко увидел в действующем лидере страны Владимире Зеленском угрозу безопасности государства. По его мнению, пока Зеленский разговаривает по-русски, Украина находится в опасности. Он также подчеркнул, что украинцы имеют право разговаривать на любом языке мира, но президент и правительство должны общаться исключительно на украинском.