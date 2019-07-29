Во время восхождения на гору на территории Национального парка в ЮАР зарезали украинца Ивана Иванова. Причиной нападения мог стать рюкзак туриста.
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Сообщается, что нападавшие убежали с рюкзаком погибшего. Их заметил один из местных жителей и позвонил в полицию. По горячим следам был задержан 25-летний молодой человек, который признался в убийстве иностранца.
Как ранее писал News.ru, на Ибице наркотиками отравилась трёхлетняя россиянка. Она была доставлена в больницу на вертолёте в тяжёлом состоянии. По словам её родителей, девочка могла найти таблетку экстази на полу в доме, где они остановились.