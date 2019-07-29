https://static.news.ru/photo/9d9fc356-b184-11e9-8e2a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Harry Laub/imageBROKER.com/Global Look Press

Во время восхождения на гору на территории Национального парка в ЮАР зарезали украинца Ивана Иванова. Причиной нападения мог стать рюкзак туриста.

Как пишет портал IOL , убийство 44-летнего туриста произошло утром 27 июля. Во время восхождения на узкой горной тропе на украинца напали трое злоумышленников. После непродолжительной борьбы его несколько раз ударили ножом в грудь. После чего он умер от потери крови.

Сообщается, что нападавшие убежали с рюкзаком погибшего. Их заметил один из местных жителей и позвонил в полицию. По горячим следам был задержан 25-летний молодой человек, который признался в убийстве иностранца.

Как ранее писал News.ru, на Ибице наркотиками отравилась трёхлетняя россиянка. Она была доставлена в больницу на вертолёте в тяжёлом состоянии. По словам её родителей, девочка могла найти таблетку экстази на полу в доме, где они остановились.