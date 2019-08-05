Советник президента Украины Михаил Фёдоров заявил, что граждане страны смогут голосовать онлайн на следующих выборах главы государства.
Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы, — сказал Фёдоров в интервью «Лига.Tech».
Он также подчеркнул, что в настоящее время уже есть проект The Vote, благодаря которому лидер и премьеры смогут узнавать мнение граждан.
Мы хотим дать людям инструменты прямой демократии. А параллельно, конечно же, нужно развивать способы электронного взаимодействия с государством, формировать эту культуру, — подчеркнул советник.
Как ранее писал News.ru, программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта намерена использовать партия «Слуга народа» в Верховной раде для отслеживания аномалии при голосованиях во избежание коррупции.