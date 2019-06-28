https://static.news.ru/photo/a43271e2-9996-11e9-91bf-fa163e074e61_1024.jpg Дональд Туск Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Недавние заявления в интервью зарубежным журналистам президента РФ Владимира Путина, что либеральная модель мирового развития устарела, навели на размышления председателя Европейского совета Дональда Туска.

Политик отметил, что, пока летел в самолёте на саммит G20 в Японию, подробно ознакомился с разговором Путина и журналистов, и слова российского президента о стареющем европейском либерализме его покоробили.

Должен сказать, что решительно не согласен с главным аргументом того, что либерализм устарел. Мы здесь, как европейцы, будем твёрдо и однозначно защищать и продвигать либеральную демократию, — цитирует политика «Интерфакс».

Туск заключил, что считает устаревающим авторитарную модель управления государством.

То, что я нахожу действительно устаревшим, — это авторитаризм, культ личности, правление олигархов, — заявил председатель ЕС.

Президент РФ Владимир Путин в интервью газете The Financial Times заявил, что, по его мнению, либерализм уже изжил себя, хоть и имеет до сих пор право на существование.

Ранее Путин рассказал о своём отношении к людям с нетрадиционной сексуальной ориентации, писал News.ru.