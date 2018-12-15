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Турция выступила за координацию с РФ по военным действиям в САР

Sedat Suna/EPA/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Советник президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что турецкое правительство планирует координировать действия с Россией и США, чтобы избежать любой конфронтации в Сирии.

«Мы хотим координировать наши усилия. Наши военные будут в тесном контакте с американцами, россиянами и другими членами коалиции в Сирии, чтобы точно избежать любой конфронтации», — сообщил Калын в кулуарах Дохийского форума.

Политик также добавил, что в Турции существует механизм по предотвращению конфликтов, который будет реализован в ближайшее время. Турецкое государство собирается применить все меры, чтобы устранить террористическую угрозу на своей границе.

Россия, Турция и США являются частью международной коалиции против ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), поэтому для совместной борьбы с терроризмом страны должны консультироваться друг с другом о проводимых военных операциях в САР.

Ранее News.ru писал, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил о том, что его страна готова начать военную операцию против сил самообороны сирийских курдов в Манбидже, если США не выведет их с территории.


#сша #россия #САР #турция
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