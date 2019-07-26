https://static.news.ru/photo/729de36e-aff3-11e9-889b-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских комплексов противовоздушной обороны С-400.

Я не виню Турцию, поскольку есть много обстоятельств и других проблем, которые появились во время администрации Обамы, — сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что США смогут «легко продать другим странам» истребители F-35, которые предназначались Турции.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон считает неприемлемым развёртывание в Турции С-400. Дипломат пригрозил Анкаре вводом новых санкций, сообщал News.ru.

В Рособоронэкспорте ранее заявили, что первая часть систем ПВО С-400 была доставлена в Турцию 30 спецрейсами.