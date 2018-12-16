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Турцию попросили признать Крым российским

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Турции необходимо признать Крым российской территорией, так как это будет полезным для двустороннего сотрудничества в будущем и экономически выгодно для самого государства, считают посетители мероприятий Дней культуры крымских татар, прошедших в Анкаре.

Турецкий пенсионер Али Ямур отметил, что был женат на крымской татарке и шесть лет жил в деревне недалеко от Бахчисарая. По его словам, условий для проживания там почти не было. Как только Крым присоединился к России, там сразу сделали дороги, а воду круглосуточной. 

«Муниципальные власти сделали парки, установили там спортинвентарь. Появились рабочие места, везде требуются специалисты всех профилей», — рассказал Ямур РИА Новости.

Граждане Турции хотят поехать в Крым и как туристы, и для оценки возможности ведения бизнеса, но этому мешают проблемы с визами и транспортом, отметили участники мероприятия.

Дни культуры крымских татар прошли в Турции 15-16 декабря. Это случилось впервые после воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие было организовано Федерацией культурных обществ крымских татар Турции, а также Деловым и культурным центром Республики Крым.

Как сообщал News.ru, представители крымско-татарской интеллигенции рассказали, что начали реализовывать программы в самых различных сферах. Например, в Симферополе возводят соборную мечеть, на строительство которой украинская власть не давала разрешения. Её введут в эксплуатацию уже в следующем году. Бизнесмены также отметили, что в Крыму действует свободная экономическая зона и есть льготы, что способствует быстрому росту среднего и малого бизнеса.


#крым #турция #татары
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