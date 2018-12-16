Крымские татары рассказали о жизни в России

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Сайде Усманова

На культурном мероприятии в Турции, представители крымских татар рассказали о позитивных переменах в Крыму после его присоединения к России.

«Мы стали получать материальную поддержку государства и теперь имеем возможность выпускать больше газет, журналов, книг», — рассказала директор медиацентра имени Исмаила Гаспринского Сайде Усманова на Дне культуры крымских татар в Анкаре.

Представители крымско-татарской интеллигенции рассказали, что начали реализовывать программы в самых различных сферах. Например, в Симферополе возводят соборную мечеть, на строительство которой украинская власть не давала разрешения. Её введут в эксплуатацию уже в следующем году.

Бизнесмены также отметили, что в Крыму действует свободная экономическая зона и есть льготы, что способствует быстрому росту среднего и малого бизнеса.

Ранее News.ru писал, что присоединение Крыма стало важнейшим для Госдумы событием. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сказал, что считает законодательное обеспечение вхождения Крыма в состав России главным успехом Госдумы.