Присоединение Крыма стало важнейшим для Госдумы событием

https://news.ru/storage/news/cf44e0d71cdb9d16e28e9d57522f3284/1ce4f2bc-f3f7-40e5-9350-33e4a1926a44_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что считает законодательное обеспечение вхождения Крыма в состав России важнейшим в истории Госдумы шестого созыва, спикером которой он в те годы являлся.

«Важнейшее событие для VI созыва Государственной думы, важнейшее событие для всей страны и прежде всего для крымчан», — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что иностранные журналисты признали Крым российским. С ознакомительным визитом прибыли две делегации из Франции, Греции, Швеции, Сербии, Армении и Эквадора. Представители известных СМИ были удивлены темпами развития полуострова и отметили, что этот визит позволил развеять ложные мифы и пропагандистские штампы о Крыме. Журналисты считают, что международное сообщество должно признать Крым российским.