Таджикистан отменяет авиарейсы из-за нерентабельности

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Таджикская авиакомпания «Таджик Эйр» приостанавливает ряд рейсов из-за того, что они не пользуются спросом. Авиакомпания принесла пассажирам извинения и попросила «не раскачивать ситуацию и не призывать компанию в невыполнимым действиям».

«Таджик Эйр» не уточняет, какие именно рейсы отменены, но известно, что 2 января не прилетел самолёт из Москвы. Не будет рейсов в Худжанд, Санкт-Петербург, Тегеран, Дели, сообщает «Радио Озоди» со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании.

Компания отмечает, что прилагает максимум усилий для возобновления полётов, но проблемы с рейсами у «Таджик Эйр» возникли уже в конце прошлого года. Тогда с пассажиров, купивших билеты из Москвы в Душанбе, стали требовать дополнительную плату либо обещали отправить на следующий день.

«Таджик Эйр» является государственной компанией, но в прошлом году правительство республики заговорило о продаже акций авиакомпании, чтобы спасти её от банкротства. Вопрос пока отложен, вместо этого решено продать старые воздушные суда 60-х годов выпуска.

Ранее News.ru сообщал, что авиабилеты на все рейсы в Туркмении были распроданы до января этого года ещё в начале октября. О дефиците билетов на рейсы за границу сообщалось в июле, но это связывали с летним сезоном, пассажирам говорили, что билеты распроданы до октября.