https://static.news.ru/photo/8f112484-9a4a-11e9-9a47-fa163e074e61_1024.jpg Хайя бинт аль-Хусейн Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.

Как сообщает The Sun, принцесса Хайя, которую не видели с февраля этого года, находится в Германии вместе с 7-летним сыном и 11-летней дочерью. Она попросила там убежища и сразу подала на развод. Эта ситуация вызвала политический кризис между Германией и ОАЭ, полагает издание. 69-летний шейх попросил власти Берлина вернуть в ОАЭ 45-летнюю принцессу и детей, назвав её в соцсетях предательницей.

Как писал News.ru, эмир Дубая взял на себя расходы по оплате счетов Анастасии Поповой за лечение матери. Они отдыхали на курорте ОАЭ, внезапно женщине стало плохо. Арабские врачи диагностировали у неё расслоение аорты. Лечение в одном из самых дорогих госпиталей страны не помогло. Жительница Тамбова скончалась, пролежав в коме три недели. Её дочь не могла забрать тело умершей из-за долга перед больницей в 15 млн рублей.