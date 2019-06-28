Супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.
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Как писал News.ru, эмир Дубая взял на себя расходы по оплате счетов Анастасии Поповой за лечение матери. Они отдыхали на курорте ОАЭ, внезапно женщине стало плохо. Арабские врачи диагностировали у неё расслоение аорты. Лечение в одном из самых дорогих госпиталей страны не помогло. Жительница Тамбова скончалась, пролежав в коме три недели. Её дочь не могла забрать тело умершей из-за долга перед больницей в 15 млн рублей.