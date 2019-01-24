Султан Абдулла стал новым королём Малайзии

Наследственный правитель штата Паханг султан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах избран новым королём Малайзии. Он стал шестнадцатым королём за период независимости страны.
«Выборы нового короля состоялись на заседании Совета правителей Малайзии в столице Куала-Лумпуре», — передаёт агентство новостей Bernama.
Согласно конституции, короля Малайзии избирают раз в пять лет из своей среды наследственные султаны девяти штатов.
Ранее News.ru писал, что король Малайзии Мухаммад V отрёкся от престола после двух с лишним лет правления. В ноябре 2018 года Мухаммад V женился на россиянке Оксане Воеводиной — победительнице конкурса «Мисс Москва — 2015». После этого султан штата Перак Назрин Мийзуддин Шах был назначен исполняющим обязанности верховного правителя (короля) Малайзии.