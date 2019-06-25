Переименование нескольких основных магистралей в центре Киева в честь лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича признано не соответствующим действующему законодательству Украины.
Такое решение принял Окружной административный суд Киева, отменив постановление Киевсовета о переименовании проспектов.
Об этом на своей странице в
Судья Чудак Олеся отменила решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве, — написал Сиротюк.
Депутат уточнил, что на решение суда будет подана апелляция в вышестоящие судебные инстанции.
Киевский городской совет в июне 2017 года решил переименовать проспекты города в честь Бандеры и Шухевича.
Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко предложил переименовать Грузию назло России, писал News.ru.