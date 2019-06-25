https://static.news.ru/photo/b08bae0c-8a39-11e9-8796-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Переименование нескольких основных магистралей в центре Киева в честь лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича признано не соответствующим действующему законодательству Украины.

Такое решение принял Окружной административный суд Киева, отменив постановление Киевсовета о переименовании проспектов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.

Судья Чудак Олеся отменила решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве, — написал Сиротюк.

Депутат уточнил, что на решение суда будет подана апелляция в вышестоящие судебные инстанции.

Киевский городской совет в июне 2017 года решил переименовать проспекты города в честь Бандеры и Шухевича.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко предложил переименовать Грузию назло России, писал News.ru.