https://static.news.ru/photo/3e722024-96b1-11e9-a175-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Nataliia Ozirska/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко нашёл способ, как Грузии защититься от агрессии со стороны России. Бывший украинский лидер предложил Кабмину и МИД переименовать страну в «Сакартвело».

Грузия пошла менять одну ключевую букву на имя Киева — потому что мы — Киив, а не Киев. МИД Украины должен начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело. Очень важно помогать тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией. Поддержать Сакартвело — значит поддержать Украину! — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Также в своём обращении Порошенко призвал украинцев отправиться на отдых в отпуска в Грузию, которая теперь понесёт серьёзные потери в экономике из-за блокады со стороны РФ. Власть Украины он попросил сделать скидки на авиаперелёты.

Самоназвание грузин — «картвели», свою родину они называют «сакартвело». Но соседи зовут эту страну совсем по-другому. В России — Грузией, в мусульманских странах — Гюрджистан. В европейских — Георгия, или Джорджия.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут назначить на один из руководящих постов в республике. Только он сможет воплотить запросы Запада, с которыми не справляются нынешние грузинские власти, сообщил источник в правительственных кругах, курирующий российско-грузинские отношения, писал News.ru.